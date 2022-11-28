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Без Пидручного. Сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Контиолахте
Соревнования стартуют в 14:45
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
29 ноября в Контиолахте состоится индивидуальная гонка среди мужчин. Этот этап соревнований начнет новый сезон Кубка мира по биатлону.
Стоит отметить, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный не вошел в состав команды на индивидуальную гонку.
Состав сборной Украины:
13. Богдан Цымбал
17. Антон Дудченко
58. Тарас Лесюк
80. Денис Насико
100. Артем Прима
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