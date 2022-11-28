 Без Пидручного. Сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Контиолахте ᐉ UA-Футбол
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Без Пидручного. Сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Контиолахте

Биатлон
(1 голосов)

Соревнования стартуют в 14:45

Без Пидручного. Сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Контиолахте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

29 ноября в Контиолахте состоится индивидуальная гонка среди мужчин. Этот этап соревнований начнет новый сезон Кубка мира по биатлону.

Стоит отметить, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный не вошел в состав команды на индивидуальную гонку.

Состав сборной Украины:

13. Богдан Цымбал

17. Антон Дудченко

58. Тарас Лесюк

80. Денис Насико

100. Артем Прима

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В статье: Дмитрий Пидручный
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