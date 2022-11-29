Дудченко на 30-м месте в стартовой биатлонной гонке нового сезона, еще двое наших – в топ-40

Во вторник, 29 ноября, в финском Контиолахте прошла первая гонка нового биатлонного сезона. На старт мужской индивидуальной гонки на 20 км вышли четыре представителя сборной Украины: Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насико. На индивидуалку был заявлен Артем Прима, но опытный украинец не стартовал.

К сожалению, эту гонку ни один из украинцев не может занести в актив. Наши ребята сегодня много проигрывали в скорости на дистанции. С такой скоростью на приличный результат можно рассчитывать только с точной стрельбой. Однако, и с этим у подчиненных Юрая Санитры были проблемы, ведь на ноль никто не отстрелялся. У Цымбала и Лесюка по два промаха, у Дудченко и Насико – три. Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко, который финишировал 30-м.

Сама гонка подарила немало сюрпризов. Отличная стрельба позволила немцу Давиду Цобелю и швейцарцу Никласу Хартвейгу занять призовые места. Победил в индивидуалке швед Мартин Понсилуома, который однажды промахнулся.

Кубок мира 2022/2023. Контиолахти

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Мартин Понсилуома (0+1+0+0)

2.Никлас Хартвейг (0+0+0+) +37.2

3. Давид Цобель (0+0+0+0) +59.3

4. Роман Реес (0+0+1+0) +1.00

5. Себастьян Самуэльсон (0+1+0+0)+1.02.8

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30. Антон Дудченко (1+0+1+1) + 4.17.8

31. Богдан Цымбал (1+0+0+1) + 4.31.5

40. Тарас Лесюк (0+1+0+1) + 5.02.2

64. Денис Насико (0+2+0+1) +6.53.4