Неудачный старт сезона. Все три украинки вне зачетной зоны в индивидуальной гонке

В среду, 30 ноября, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира прошла женская индивидуальная гонка. Сборную Украины представляли трое биатлонисток: Дарья Блашко, Елена Билосюк и Анна Кривонос. Были заявлены на гонку Юлия Джима и Ирина Петренко, однако они стартовую дисциплину пропустили. У Джимы положительный тест на Covid, а Петренко плохо себя чувствовала. Не должна была стартовать и Елена Билосюк, однако ей пришлось пробежать, чтобы набрать для Украины очки в Кубок наций.

Занести в актив эту гонку ни одна из украинок не может. На дистанции наши биатлонистки проигрывали очень много. Даже с чистой стрельбой нельзя было рассчитывать на приличный результат, а тем более с промахами. Лучшей среди нашей команды стала Дарья Блашко, которая с двумя промахами завершила гонку на 52 месте.

Победу празднованию Ханна Эберг, которая более чем на 30 секунд опередила Ингрид Тандревольд и Лизу Витоцци.

Кубок мира 2022/2023. Контиолахти.

Индивидуальная гонка. Женщины

1. Ханна Эберг (0+0+0+1)

2. Ингрид Тандревольд (0+0+0+0)+36.5

3. Лиза Витоцци (1+0+0+0) +39.7

4. Ванесса Фогт (0+0+0+0) +1.00

5. Жюлья Симон (0+0+0+1)+1.11.9

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51. Дарья Блашко (1+0+0+1) +5.56.3

74. Анна Кривонос (1+1+2+0) +8.08.2

80. Елена Билосюк (0+2+0+2) +9.20.7