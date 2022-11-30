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Сборная Украины по биатлону назвала составы на эстафеты в Контиолахти
Пидручный вошел в состав
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 1 декабря, в финском Контиолахте в третий соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону пройдут эстафеты у женщин и мужчин.
Стали известны составы сборной Украины на обе эстафеты.
Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.
Женщины: Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Белосюк и Ирина Петренко.
Юлия Джима сегодняшнюю индивидуальную гонку пропускала из-за коронавируса.
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