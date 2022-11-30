 Сборная Украины по биатлону назвала составы на эстафеты в Контиолахти ᐉ UA-Футбол
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Сборная Украины по биатлону назвала составы на эстафеты в Контиолахти

Биатлон
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Пидручный вошел в состав

Сборная Украины по биатлону назвала составы на эстафеты в Контиолахти

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 1 декабря, в финском Контиолахте в третий соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону пройдут эстафеты у женщин и мужчин.
Стали известны составы сборной Украины на обе эстафеты.

Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Женщины: Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Белосюк и Ирина Петренко.

Юлия Джима сегодняшнюю индивидуальную гонку пропускала из-за коронавируса.

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В статье: сборная Украины по биатлону
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