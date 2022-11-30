Сборная Украины по биатлону назвала составы на эстафеты в Контиолахти

Завтра, 1 декабря, в финском Контиолахте в третий соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону пройдут эстафеты у женщин и мужчин.

Стали известны составы сборной Украины на обе эстафеты.

Мужчины: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Женщины: Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Белосюк и Ирина Петренко.

Юлия Джима сегодняшнюю индивидуальную гонку пропускала из-за коронавируса.