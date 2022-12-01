Кубок мира. Украина финишировала на девятом месте в мужской эстафете

В четверг, 1 декабря, в финском Контиолахте в рамках первого этапа Кубка мира состоялась мужская эстафета. Украину в этой гонке представляли: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Для Примы и Пидручного это был дебют в этом сезоне.

Артем Прима на своем этапе использовал четыре дополнительных патрона и передал эстафету на девятом месте (+36,5). У капитана сборной Дмитрия Пидручного гонка не очень удалась. Дмитрий пять раз промахнулся и финишировал на 13-м месте с отставанием более полутора минут (+1.40).

Богдан Цымбал свой этап провел довольно неплохо и даже смог поднять нашу сборную на 10-е место (+2.11). Сегодняшний финишер Антон Дудченко на первой стрельбе использовал один дополнительный патрон, а на стойке – два. В итоге, Украина финишировала на девятом месте.

Победила в этой эстафете сборная Норвегии, второй финишировала Германия, а замкнула тройку - Франция.

Кубок мира 2022/23. Контиолахти

Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия

2. Германия

3. Франция

4. Австрия

5. Чехия

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9. Украина