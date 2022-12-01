Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок мира. Украина финишировала на девятом месте в мужской эстафете
Дебютная эстафета в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 1 декабря, в финском Контиолахте в рамках первого этапа Кубка мира состоялась мужская эстафета. Украину в этой гонке представляли: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко. Для Примы и Пидручного это был дебют в этом сезоне.
Артем Прима на своем этапе использовал четыре дополнительных патрона и передал эстафету на девятом месте (+36,5). У капитана сборной Дмитрия Пидручного гонка не очень удалась. Дмитрий пять раз промахнулся и финишировал на 13-м месте с отставанием более полутора минут (+1.40).
Богдан Цымбал свой этап провел довольно неплохо и даже смог поднять нашу сборную на 10-е место (+2.11). Сегодняшний финишер Антон Дудченко на первой стрельбе использовал один дополнительный патрон, а на стойке – два. В итоге, Украина финишировала на девятом месте.
Победила в этой эстафете сборная Норвегии, второй финишировала Германия, а замкнула тройку - Франция.
Кубок мира 2022/23. Контиолахти
Эстафета. Мужчины.
1. Норвегия
2. Германия
3. Франция
4. Австрия
5. Чехия
....
9. Украина
Популярное сейчас
- "Платить ему не собираюсь". Голкипер Польши проиграл пари Месси на 100 евро
- Одноклубник Зинченко покинул расположение сборной Англии
- Япония - Испания. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 1.12.2022
- Неудачный старт сезона. Все три украинки вне зачетной зоны в индивидуальной гонке
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО