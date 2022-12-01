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Пробили очередное дно. Женская сборная Украины финишировала последней в эстафете

Биатлон
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Провальная эстафета для Украины

Пробили очередное дно. Женская сборная Украины финишировала последней в эстафете

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 1 декабря, в финском Контиолахте в рамках первого этапа Кубка мира состоялась женская эстафета. Украину представляли: Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Билосюк и Ирина Петренко.

Блашко начала гонку очень удачно, но проблемы были на второй стрельбе, где Дарья дважды промахнулась. Промахи и провал на последнем круге не позволили нашему стартеру побороться за высокие места. В итоге, Украина завершила первый этап на 14-м месте (+1,22). Дебютантка сборной Анна Кривонос также два раза промахнулась, но она была еще медленнее. После второго этапа Украина была на последнем 16-м месте (+2,45).

Опытная Елена Билосюк отстреляла точно, но отставание было уже около пяти минут. Билосюк передала эстафету на 15-м месте (+4,38). Ирина Петренко приняла эстафету последней и поднять нашу сборную не смогла. В итоге, Украина финишировала на 15-м месте. Это последнее место из всех финишировавших команд.

На первом месте прогнозированно завершила гонку сборная Швеции. Второе место добыла в борьбе Германия, а третьей финишировала Норвегия.

Кубок мира 2022/23. Контиолахти

Эстафета. Женщины

1. Швеция

2. Германия (+28.1)

3. Норвегия (+31.5)

4. Франция (+1.30)

5. Швейцария (+1.48)

....

15. Украина (+7.53)

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В статье: Анна Кривонос Дарья Блашко Ирина Петренко
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