Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по биатлону назвала составы на спринтерские гонки в Контиолахте
Соревнования состоятся завтра
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
3 декабря в финском Контиолахте спринтами у женщин и мужчин продолжится первый этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины объявила состав на эти соревнования.
Спринт. Мужчины(11:45)
12. Артем Прима
33. Антон Дудченко
40. Богдан Цымбал
71. Тарас Лесюк
100. Денис Насико
Спринт. Женщины(14:45)
10. Елена Белосюк
29. Дарья Блашко
65. Анна Кривонос
78. Ирина Петренко
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сегодня День рождения у автора оригинального исполнения пенальти – Антонина Паненки
- Месси экзаменует Австралию, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 2 - 4 декабря
- Расстояние до сенсации - миллиметр. ВИДЕО гола Японии, оставившего за бортом ЧМ Германию
- Сборная Украины по биатлону назвала составы на эстафеты в Контиолахти
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн