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Сборная Украины по биатлону назвала составы на спринтерские гонки в Контиолахте

Биатлон
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Соревнования состоятся завтра

Сборная Украины по биатлону назвала составы на спринтерские гонки в Контиолахте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

3 декабря в финском Контиолахте спринтами у женщин и мужчин продолжится первый этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины объявила состав на эти соревнования.

Спринт. Мужчины(11:45)

12. Артем Прима
33. Антон Дудченко
40. Богдан Цымбал
71. Тарас Лесюк
100. Денис Насико

Спринт. Женщины(14:45)

10. Елена Белосюк
29. Дарья Блашко
65. Анна Кривонос
78. Ирина Петренко

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В статье: сборная Украины по биатлону
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