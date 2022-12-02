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Анжелик Кербер: Надеюсь, что тоже смогу стать одной из тех, кто вернулся и выигрывал большие титулы
Теннисистка рассказала о планах
фото - flashscore.com.ua
Экс-первая ракетка мира и чемпионка трех турниров Большого Шлема Анжелик Кербер рассказала о том, что уже планирует возвращение в теннис.
"Сейчас, когда я разговариваю с Сереной, Ким и Викой об их возвращении после родов, то слушаю более внимательно. Мы видим, что мамы могут возвращаться и выигрывать большие титулы. И я надеюсь, что тоже смогу стать одной из них, вдохновить новых мам и женщин на то, чтобы возвращаться и заниматься своим делом.
В январе Анжелик Кербер отпразднует свое 35-летие. Она должна родить первенца следующей весной и уже планирует свое возвращение в теннис.
"Я не знаю, в какое время и на каком турнире это произойдет, потому что я не хочу спешить. А когда я вернусь, я хочу быть готовой на 100 процентов, снова быть в форме и чувствовать себя хорошо. Таков план".
Неофициальной целью для возвращения немецкой теннисистки является US Open-2023. Кербер выигрывала титул на этих кортах в 2016 году.
"Какой лучший совет я получила? Не торопиться и наслаждаться моментом. Мне сказали, что я почувствую, когда придет время возвращаться. И лучше сделать это на месяц позже, чем на месяц раньше".
Сейчас немка живет в своем доме в Пущиково в Польше и продолжает оставаться активной, катаясь на велосипеде, посещая тренажерный зал и играя в теннис в своей академии, расположенной недалеко от дома.
"Я играю с маленькими детьми. Конечно, не очень интенсивно, но все же я стараюсь бывать там. Это меня радует, потому что я скучаю по теннисной жизни. Я также с нетерпением жду новой жизни и того, что принесет мне следующий год".
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