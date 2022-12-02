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Санитра: Перед стартом эстафеты мы знали, что у нас сильный состав
Тренер назвал цель на сезон
xsport.ua
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра отреагировал на результаты эстафеты на Кубке мира в Контиолахти.
"Перед стартом мы знали, что у нас сильный состав. Наша цель была – попасть в восьмерку, мы ее не выполнили. Когда потом видел по финишу, что разница между четвертой и девятой позициями только 17 секунд, так мне было жаль этих дополнительных патронов…
Прима и Пидручный пробежали первый старт в этом сезоне. У них еще нет столько уверенности. Или поэтому поставил их первыми? Я бы не сказал, что они были не в лучших кондициях. Прима обладал большим опытом на первом этапе, поэтому это не было риском.
А Пидручный хорошую позицию подготовил для третьего и четвертого. У него не все вышло со стрельбой, как надо, но думаю, это все связано с нынешним физическим состоянием".
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