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Санитра: Перед стартом эстафеты мы знали, что у нас сильный состав

Биатлон
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Тренер назвал цель на сезон

Санитра: Перед стартом эстафеты мы знали, что у нас сильный состав

xsport.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра отреагировал на результаты эстафеты на Кубке мира в Контиолахти.

"Перед стартом мы знали, что у нас сильный состав. Наша цель была – попасть в восьмерку, мы ее не выполнили. Когда потом видел по финишу, что разница между четвертой и девятой позициями только 17 секунд, так мне было жаль этих дополнительных патронов…

Прима и Пидручный пробежали первый старт в этом сезоне. У них еще нет столько уверенности. Или поэтому поставил их первыми? Я бы не сказал, что они были не в лучших кондициях. Прима обладал большим опытом на первом этапе, поэтому это не было риском.

А Пидручный хорошую позицию подготовил для третьего и четвертого. У него не все вышло со стрельбой, как надо, но думаю, это все связано с нынешним физическим состоянием".

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В статье: Юрай Санитра
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