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Пидручный травмирован, срок возвращения неисвестен

Биатлон
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Да что же это такое

Пидручный травмирован, срок возвращения неисвестен

Фото: Obozrevatel

UA-Футбол
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Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный больше не выступит на первом этапе Кубка мира 2022/2023 в финском Контиолахти. Об этом он сообщит на своей странице в Instagram.

"К сожалению, моя травма колена вчера снова обострилась, хотя последние пять дней до эстафеты совсем не чувствовал боли и надеялся, что травма уже позади.

Вчера, во время максимальной нагрузки, она снова проявилась. Посоветовавшись с тренером, врачом и физиотерапевтом, мы приняли общее решение, что в Контиолахте я больше не буду стартовать

Вскоре меня ждет обследование. Только после него я буду знать, когда смогу вернуться в соревновательный ритм. Надеюсь, что это будет в ближайшее время" – написал он.

Напомним, что мужская спринтерская гонка стартует сегодня, 3 декабря, в 11:45 по киевскому времени.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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