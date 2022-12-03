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Пидручный травмирован, срок возвращения неисвестен
Да что же это такое
Фото: Obozrevatel
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный больше не выступит на первом этапе Кубка мира 2022/2023 в финском Контиолахти. Об этом он сообщит на своей странице в Instagram.
"К сожалению, моя травма колена вчера снова обострилась, хотя последние пять дней до эстафеты совсем не чувствовал боли и надеялся, что травма уже позади.
Вчера, во время максимальной нагрузки, она снова проявилась. Посоветовавшись с тренером, врачом и физиотерапевтом, мы приняли общее решение, что в Контиолахте я больше не буду стартовать
Вскоре меня ждет обследование. Только после него я буду знать, когда смогу вернуться в соревновательный ритм. Надеюсь, что это будет в ближайшее время" – написал он.
Напомним, что мужская спринтерская гонка стартует сегодня, 3 декабря, в 11:45 по киевскому времени.
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