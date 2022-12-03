Глава Федерации биатлона Украины: Я никогда не был свадебным генералом

Новоизбранный президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассказал, что не считает себя креатурой Владимира Брынзака, экс-главы организации. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

- Среди части болельщиков популярно мнение, что вы – креатура Брынзака в биатлоне, и учитывая занятость в парламенте, будете только номинальным председателем федерации, а на самом деле продолжит руководить ею Владимир Михайлович.

- Я никогда не возражал, что знаю Владимира Михайловича, очень его уважаю за работу, которую он проделывал в биатлоне. Но никогда и ни на одной из занимаемых должностей я не был "свадебным генералом".

Конечно, с Владимиром Михайловичем мы будем продолжать общаться, но что касается принятия решений, то я буду действовать как президент со всеми полномочиями.

Знающие меня подтвердят, что я в работе никогда не был чисто номинальным руководителем. И, я уверен, в моей жизни – и политической, и в других областях – такого никогда не будет.

Поэтому решения, которые будут приниматься, будут приниматься коллективно, но при этом никто не будет указывать, что и как делать, – сказал Крулько.