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Глава Федерации биатлона Украины: Я никогда не был свадебным генералом
Увидим, оживет ли мертвая федерация
Новоизбранный президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассказал, что не считает себя креатурой Владимира Брынзака, экс-главы организации. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
- Среди части болельщиков популярно мнение, что вы – креатура Брынзака в биатлоне, и учитывая занятость в парламенте, будете только номинальным председателем федерации, а на самом деле продолжит руководить ею Владимир Михайлович.
- Я никогда не возражал, что знаю Владимира Михайловича, очень его уважаю за работу, которую он проделывал в биатлоне. Но никогда и ни на одной из занимаемых должностей я не был "свадебным генералом".
Конечно, с Владимиром Михайловичем мы будем продолжать общаться, но что касается принятия решений, то я буду действовать как президент со всеми полномочиями.
Знающие меня подтвердят, что я в работе никогда не был чисто номинальным руководителем. И, я уверен, в моей жизни – и политической, и в других областях – такого никогда не будет.
Поэтому решения, которые будут приниматься, будут приниматься коллективно, но при этом никто не будет указывать, что и как делать, – сказал Крулько.
Напомним, что ранее Пидручный
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