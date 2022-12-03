Контиолахти 2022/2023. Украинские мужчины провалили спринтерскую гонку, Йоханнес Бё снова первый

Сегодня, 3 декабря, в финском Контиолахте в рамках первого этапа Кубка мира 2022/2023 состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бё (0+1), серебро у его соотечественника Стурлы Лагрейда (0+0) (+10,5), а ТОП-3 замкнул представитель Германии Роман Реес (0+0) (+28,8).

Что касается украинцев, то наша команда прогнозируемо гонку провалила. Лучшим представителем стал Артем Прима, с одним промахом и медленной скоростью в итоге финишировавший 30-м.

Кубок мира 2022/2023. Первый этап

Контиолахти

Спринт

Мужчины

1. Йоханнес Бё (0+1)

2. Стурла Лагрейд (0+0) (+10,5)

3. Роман Реес (0+0) (+28,8)

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30. Артем Прима (0+1) (+1.46,9)

36. Богдан Цымбал (1+0) (+1.59,5)

40. Тарас Лесюк (0+0) (+2.03,9)

59. Антон Дудченко (2+0) (+2.30,6)

84. Денис Насико (1+1) (+3.14,6)