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Контиолахти 2022/2023. Украинские мужчины провалили спринтерскую гонку, Йоханнес Бё снова первый
Результаты спринта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 декабря, в финском Контиолахте в рамках первого этапа Кубка мира 2022/2023 состоялась спринтерская гонка у мужчин.
Победу одержал норвежец Йоханнес Бё (0+1), серебро у его соотечественника Стурлы Лагрейда (0+0) (+10,5), а ТОП-3 замкнул представитель Германии Роман Реес (0+0) (+28,8).
Что касается украинцев, то наша команда прогнозируемо гонку провалила. Лучшим представителем стал Артем Прима, с одним промахом и медленной скоростью в итоге финишировавший 30-м.
Кубок мира 2022/2023. Первый этап
Контиолахти
Спринт
Мужчины
1. Йоханнес Бё (0+1)
2. Стурла Лагрейд (0+0) (+10,5)
3. Роман Реес (0+0) (+28,8)
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30. Артем Прима (0+1) (+1.46,9)
36. Богдан Цымбал (1+0) (+1.59,5)
40. Тарас Лесюк (0+0) (+2.03,9)
59. Антон Дудченко (2+0) (+2.30,6)
84. Денис Насико (1+1) (+3.14,6)
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