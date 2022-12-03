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Кубок IBU. Меркушина возвращается к соревнованиям и ходит пешком по трассе
Результаты индивидуалки
Сегодня, 3 декабря, в шведском Идре в рамках первого этапа Кубка IBU 2022/2023 состоялась индивидуальная гонка у девушек.
Победу одержала немка Янина Хейтиг (0+0+0+1), серебро у норвежки Карен Киркейде (1+0+0+0) (+5,0), а ТОП-3 замкнула представительница Швеции Мона Брурсон (0+0+0 +0) (+8,6).
Что касается украинок, наша команда гонку провалила. Лучшей представительницей стала Анастасия Меркушина, которая с одним промахом и медленной скоростью в итоге финишировала 23-й.
Кубок IBU 2022/2023. Первый этап
Идре
Индивидуальная гонка
Девушки
1. Янина Хейтиг (0+0+0+1)
2. Карен Киркейде (1+0+0+0) (+5,0)
3. Мона Брурсон (0+0+0+0) (+8,6)
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23. Анастасия Меркушина (0+0+1+0) (+3:38,0)
58. Надежда Белкина (1+1+1+0) (+7:51,7)
60. Любовь Кипяченкова (0+2+1+3) (+7:57,2)
64. Валерия Дмитренко (2+1+0+1) (+8:01,8)
69. Кристина Дмитренко (0+4+1+1) (+9:17,5)
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