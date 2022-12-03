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Контиолахти 2022/2023. Все украинки вне ТОП 50 спринта, победа для Хаузер
Падать ниже просто не реально
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 декабря, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира 2022/2023 состоялась спринтерская гонка у девушек.
Победу одержала австрийка Лиза Хаузер (0+0), серебро у итальянки Лизы Витоцци (1+0) (+17,3), а ТОП-3 замкнула представительница Швеции Лин Персон (0+0) (+24,2).
Что касается украинок, наша команда гонку провалила. Лучшей представительницей стала Анна Кривонос, которая с одним промахом и медленной скоростью в итоге финишировала 54-й.
Кубок мира 2022/2023. Первый этап
Контиолахти
Спринтерская гонка
Женщины
1. Лиза Тереза Хаузер (0+0)
2. Лиза Витоцци (1+0) (+17,3)
3. Лин Персон (0+0) (+24,2)
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54. Анна Кривонос (0+1) (+1.54,0)
60. Дарья Блашко (1+0) (+2.07,1)
61. Елена Билосюк (1+0) (+2.08,3)
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