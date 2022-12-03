Контиолахти 2022/2023. Все украинки вне ТОП 50 спринта, победа для Хаузер

Сегодня, 3 декабря, в финском Контиолахти в рамках первого этапа Кубка мира 2022/2023 состоялась спринтерская гонка у девушек.

Победу одержала австрийка Лиза Хаузер (0+0), серебро у итальянки Лизы Витоцци (1+0) (+17,3), а ТОП-3 замкнула представительница Швеции Лин Персон (0+0) (+24,2).

Что касается украинок, наша команда гонку провалила. Лучшей представительницей стала Анна Кривонос, которая с одним промахом и медленной скоростью в итоге финишировала 54-й.

Кубок мира 2022/2023. Первый этап

Контиолахти

Спринтерская гонка

Женщины

1. Лиза Тереза Хаузер (0+0)

2. Лиза Витоцци (1+0) (+17,3)

3. Лин Персон (0+0) (+24,2)

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54. Анна Кривонос (0+1) (+1.54,0)

60. Дарья Блашко (1+0) (+2.07,1)

61. Елена Билосюк (1+0) (+2.08,3)