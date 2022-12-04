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Контиолахти 2022/2023. Йоханнес Бё после спринта берет персьют, Дудченко – в ТОП 20

Биатлон
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Результаты гонки преследования

Контиолахти 2022/2023. Йоханнес Бё после спринта берет персьют, Дудченко – в ТОП 20

instagram.com/ibu_biathlonworld

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону в финском Контиолахти состоялась мужская гонка преследования.

Победу в забеге на 12,5 км. одержал триумфатор спринта, норвежец Йоханнес Бё, серебро у вчерашнего вице-чемпиона спринта Стурлы Лагрейда, а ТОП 3 замкнул Эмильен Жаклен из Франции (в спринте он занял пятую позицию).

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Антон Дудченко, стартовавший под номером 59, а финишировавший на 18-м месте.

Контиолахти 2022/2023. Гонка преследования

Первый этап

Мужчины

1. Йоханнес Бё (0+0+1+2)

2. Стурла Лагрейд (0+0+1+1) (+19,2)

3. Эмильен Жаклен (0+0+0+2) (+47,3)

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18. Антон Дудченко (0+0+0+1) (+2.45,8)

34. Богдан Цымбал (0+0+2+1) (+3.44,7)

40. Тарас Лесюк (1+1+0+1) (+3.55,7)

42. Артем Прима (0+3+1+1) (+4.18,9)

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В статье: Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону Антон Дудченко
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