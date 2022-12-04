  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дарья Блашко: Не могу понять, почему такой проигрыш
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарья Блашко: Не могу понять, почему такой проигрыш

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Мы тоже не знаем

Дарья Блашко: Не могу понять, почему такой проигрыш

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала результат спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира 2022/2023 в финском Контиолахти. Ее слова цитирует Украинский биатлон:

У Вас сегодня третий старт на этом этапе после изнурительных физически индивидуальной гонки и морально – эстафеты. С каким настроением и самочувствием выходили на старт?

– Выходила с настроением на борьбу, потому что это новый шанс и новый день. Потому что морально я действительно готова к борьбе. Но еще не могу понять почему такой проигрыш. И где именно, за счет чего я проиграю. Потому что по самочувствию сегодня была хорошая гонка, но мы видим, что результат не так хорош, как хотела бы.

Как бежалось в течение гонки, хватило ли сил доработать до самого финиша?

– Бежала по ощущениям неплохо, сил до финиша хватало. У меня не было ощущения падения скорости на последнем круге. Но то, что вижу по времени гонки, то результат меня не удовлетворяет. Надеюсь, что от гонки к гонке будет лучше.

– В чем причина промаха на первой стрельбе?

– В общем, отработала хорошо, но промах есть, да и на стойке можно отработать быстрее, но я отложила четвертый выстрел.

– Планируете выходить завтра на старт?

– Не обсуждала еще это с тренером, но хотелось бы завтра бежать, потому персьют - это контактная гонка, и есть возможность поработать с другими спортсменками, за кем-то потянуться, это может помочь скорее войти в скоростной режим - сказала она.

Результаты мужской гонки преследования

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Блашко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде