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Жулия Симон установила рекорд Кубка мира в ХХІ веке
Биатлонистка проделала огромный объем работы
Фото: lequipe.fr
Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей гонки преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия), и установила новый женский рекорд в XXI веке.
Она стартовала с самой далёкой стартовой позиции (16-я) в выигранной гонке преследования.
Предыдущей рекордсменкой была норвежка Тура Бергер, которая победившая в Антхольце в сезоне-2012/2013, стартовав с 14-го места.
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