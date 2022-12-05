  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Жулия Симон установила рекорд Кубка мира в ХХІ веке
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жулия Симон установила рекорд Кубка мира в ХХІ веке

Биатлон
(1 голосов)

Биатлонистка проделала огромный объем работы

Жулия Симон установила рекорд Кубка мира в ХХІ веке

Фото: lequipe.fr

Новина українською

Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей гонки преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия), и установила новый женский рекорд в XXI веке.

Она стартовала с самой далёкой стартовой позиции (16-я) в выигранной гонке преследования.

Предыдущей рекордсменкой была норвежка Тура Бергер, которая победившая в Антхольце в сезоне-2012/2013, стартовав с 14-го места.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жулия Симон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде