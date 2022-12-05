Жулия Симон установила рекорд Кубка мира в ХХІ веке

Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей гонки преследования в рамках первого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия), и установила новый женский рекорд в XXI веке.

Она стартовала с самой далёкой стартовой позиции (16-я) в выигранной гонке преследования.

Предыдущей рекордсменкой была норвежка Тура Бергер, которая победившая в Антхольце в сезоне-2012/2013, стартовав с 14-го места.