Названы составы сборной Украины на этап в Хохфильцене

Через два дня в австрийском Хохфильцене пройдет первый старт второго этапа Кубка мира. Как пишет СуспильнеСпорт, тренеры сборной Украины определились с составом на этот этап.

В мужской команде не сможет принять участие в гонках Дмитрий Подручный, также Юрий Санитра решил заменить Дениса Насико, который плохо выступил в Контиолахте. Взамен вызван 19-летний Виталий Мандзин.

Мужчины

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Артем Прима

Тарас Лесюк

Виталий Мандзин

Женщины

Анна Кривонос

Дарья Блашко

Елена Белосюк

Анастасия Меркушина

Александра Меркушина

Программа второго этапа Кубка мира начнется со спринта у женщин (8 декабря), а на следующий день в такой же дисциплине сразятся мужчины.