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Назван состав сборной Украины по биатлону на спринт в Хохфильцене
Нашу команду представят 5 биатлонистов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
09 декабря, в австрийском Хохфильцене мужской спринтерской гонкой продолжится второй этап Кубка мира по биатлону.
Украину представят:
Антон Дудченко,
Артём Прима,
Богдан Цымбал,
Тарас Лесюк,
Виталий Мандзин.
Гонка начнется в 14.45 по Киеву.
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Источник:biathlon.com.ua
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