Украинцы не справились со стрельбой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В пятницу, 9 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка. На старт вышли пять украинцев: Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Прима, Богдан Цымбал и Виталий Мандзин. Для 19-летнего Мандзина это была дебютная гонка на Кубке мира.

Из-за отсутствия снега организаторам соревнований в Хохфильцене не удалось подготовить круг 3,3 км для мужского спринта, поэтому спортсмены бежали по кругу 2,5 км, на котором вчера соревновались женщины. Таким образом, после первой стрельбы биатлонисты преодолели два круга дистанции, и лишь затем отправлялись на стойку.

Антон Дученко мощно начал гонку, но после первой стрельбы наш биатлонист начал слишком много проигрывать на дистанции. К тому же, на стойке Антон дважды промахнулся и после этого рассчитывать на высокое место было невозможно.

Для Артема Примы проблемы начались уже на первом огневом рубеже, на котором он не закрыл последнюю мишень. На стойке наш опытный спортсмен вообще "застрелился" - три промаха. Артем даже не попал в гонку преследования. Не смог справиться со стойкой и Богдан Цымбал – три промаха и итоговое место вне гонки преследования.

Тарас Лесюк сегодня на обоих огневых рубежах не закрыл последнюю мишень, и эти промахи лишили Тараса возможности рассчитывать на зачетную зону. Дебютант Виталий Мандзин не справился с волнением – четыре промаха и итоговое место вне топ-60.

Никаких шансов своим соперникам не оставил Йоханнес Бьо, который сегодня на стрельбе был идеальным. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен, а третьим – Штурла Лагрейд.

Кубок мира. Хохфильцен.

Спринт. Мужчины.

1. Йоханнес Бьо (0+0)

2. Эмильен Жаклен (0+1)+43.0

3. Штурла Лагрейд (0+1)+46.9

4. Филипп Андерсен (0+0)+54.5

5. Андрейс Расторгуевс (0+0)+1.00.4

6. Мартин Понсилуома (0+0) +1.03.7

...

38. Антон Дудченко (0+2) +2.23.0

53. Тарас Лесюк (1+1) +2.56.6

67. Артем Прима (1+3) +3.19.4

84. Богдан Цымбал (0+3) +3.46.9

89. Виталий Мандзин (1+3) + 3.59.2