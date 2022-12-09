Назван состав сборной Украины на эстафету в Хохфильцене

10 декабря состоится мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Гонка стартует в 14.40 по Киеву.

Сборная Украины определилась с составом на эстафету:

9-1. Артем Прима

9-2. Антон Дудченко

9-3. Богдан Цымбал

9-4. Тарас Лесюк

Такой же состав от нашей команды был и на сегодняшний спринт.