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Назван состав сборной Украины на эстафету в Хохфильцене

Биатлон
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Состав остался неизменным

Назван состав сборной Украины на эстафету в Хохфильцене

Новина українською

10 декабря состоится мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Гонка стартует в 14.40 по Киеву.

Сборная Украины определилась с составом на эстафету:

9-1. Артем Прима

9-2. Антон Дудченко

9-3. Богдан Цымбал

9-4. Тарас Лесюк

Такой же состав от нашей команды был и на сегодняшний спринт.

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В статье: Артем Прима Антон Дудченко Тарас Лесюк Богдан Цымбал
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