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Назван состав сборной Украины на эстафету в Хохфильцене
Состав остался неизменным
10 декабря состоится мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Гонка стартует в 14.40 по Киеву.
Сборная Украины определилась с составом на эстафету:
9-1. Артем Прима
9-2. Антон Дудченко
9-3. Богдан Цымбал
9-4. Тарас Лесюк
Такой же состав от нашей команды был и на сегодняшний спринт.
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