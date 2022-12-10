Дебютант сборной Украины: Я показал себя как смог, уверен, что буду добавлять

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал свой дебютный старт на этапе Кубка мира сезона 2022/2023 в спринтерской гонке в Хохфильцене. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

Виталий, поздравляем с первым выступлением на Кубке мира. Расскажите о ваших ощущениях.

Спасибо, искренне спасибо. Если честно, то обстановка здесь и на Кубке IBU, из которого я только что приехал, кардинально отличается. Здесь атмосфера совсем иная, много болельщиков, эмоций, много внимания к тебе, твоему выступлению. Конечно, хотелось пробежать гораздо лучше. Ходом я нормально чувствовал себя, а вот стрельбой не доволен.

Что скажете о физическом состоянии? Повлиял ли как-то на гонку поздний стартовый номер?

Нет, не повлиял. Погода сегодня идеальна, трасса не сказал бы, что была разбита, была в хороших кондициях. Обычно я не обращаю внимания на свой стартовый номер, просто выхожу и делаю свою работу. Я два круга ехал с Антоненом Гигонна, это топ атлет в биатлоне, я старался за ним держаться, и у меня получилось. Конечно, он ехал уже третий или четвертый круг, а я только стартовал, но это хороший опыт: проехать за таким сильным спортсменом. Что касается физической формы, то на третьем и четвёртом круге уже сложно физически было. Не знаю почему, но чувствовал себя уже уставшим, мышцы затекали.

Есть ли еще резерв или сможете добавлять на трассе?

Конечно, могу, потому что это не та форма. Я показал себя как смог, если бы на два промаха меньше стрелял, то и в преследование заехал бы. Уверен, что буду прибавлять и выходить на более высокий уровень.

Что самое главное для Вас лично было в сегодняшнем старте?

Ну, на гонку преследования я не попадаю, сомневаюсь, что и на эстафету меня поставят. Но это такой ценный опыт, это первый старт на столь высоком уровне, его ни с чем не сравнить. У меня только внутри все зажглось. Вижу, что нужно работать. Главное, что увидел – здесь можно соперничать. Надо лучше стрелять и бежать лучше и все реально. У меня после этой гонки желание становиться лучше и посильнее.