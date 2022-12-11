Хохфильцен 2022/2023. Сборная Украины ожидаемо провалила женскую эстафету

Сегодня, 11 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках проведения второго этапа Кубка мира 2022/2023 по биатлону состоялась женская эстафетная гонка.

Победу в забеге одержали представительницы Франции, серебро у команды Швеции, а ТОП-3 замкнула Италия.

Что касается выступления украинок, наши девушки выступили плохо. С медленной скоростью и не очень качественной стрельбой они финишировали всего на 12-й позиции.

Хохфильцен 2022/2023. Эстафета

Женщины

1. Франция (0+4)

2. Швеция (0+9) (+10,4)

3. Италия (0+4) (+18,5)

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12. Украина (1+7) (+4.12,7)

12-1. Анастасия Меркушина (0+0; 0+1) (+40,5)

12-2. Анна Кривонос (0+0; 1+3) (+2.17,9)

12-3. Дарья Блашко (0+0; 0+1) (+3.08,7)

12-4. Елена Белосюк (0+2; 0+0)