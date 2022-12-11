Хохфильцен 2022/2023. Йоханнес Бе побеждает в персьюте, Дудченко – в ТОП 25

Сегодня, 11 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 состоялась мужская гонка преследования.

Победу в забеге на 12,5 км. одержал позавчерашний триумфатор спринта Йоханнес Бе, серебро у его партнера по команде, бронзового призера спринта Стурлы Лагрейда, а ТОП 3 замкнул биатлонист из Франции Эмильен Жаклен (серебро в спринте).

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Антон Дудченко, сумевший финишировать на 23-й позиции (стартовав 38-м).

Хохфильцен 2022/2023. Гонка преследования

Мужчины

1. Йохеннес Бе (0+1+0+1)

2. Стурла Лагрейд (0+0+1+1) (+47,9)

3. Эмильен Жаклен (0+1+1+1) (+1.13,9)

.

.

.

23. Антон Дудченко (0+1+0+1) (+2.54,2)

DNS. Тарас Лесюк