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Хохфильцен 2022/2023. Йоханнес Бе побеждает в персьюте, Дудченко – в ТОП 25
Результаты мужской гонки преследования
фото - biathlon.com.ua
Сегодня, 11 декабря, в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону 2022/2023 состоялась мужская гонка преследования.
Победу в забеге на 12,5 км. одержал позавчерашний триумфатор спринта Йоханнес Бе, серебро у его партнера по команде, бронзового призера спринта Стурлы Лагрейда, а ТОП 3 замкнул биатлонист из Франции Эмильен Жаклен (серебро в спринте).
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Антон Дудченко, сумевший финишировать на 23-й позиции (стартовав 38-м).
Хохфильцен 2022/2023. Гонка преследования
Мужчины
1. Йохеннес Бе (0+1+0+1)
2. Стурла Лагрейд (0+0+1+1) (+47,9)
3. Эмильен Жаклен (0+1+1+1) (+1.13,9)
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23. Антон Дудченко (0+1+0+1) (+2.54,2)
DNS. Тарас Лесюк
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