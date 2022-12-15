Прима в топ-20 спринтерской гонки в Анси, победил снова Йоханнес

Во французском Анси мужской спринтерской гонкой начался третий этап Кубка мира по биатлону. Состав нашей сборной на этот этап не изменился. Украину в гонке на 10 км представляли Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Виталий Мандзин. Тарас Лесюк не стартовал. Скорее всего, он еще не отошел после простуды.

Основные надежды украинские болельщики возлагали на Артема Приму и Антона Дудченко. На первой стрельбе они закрыли все мишени, но на дистанции все же проигрывали лидерам. Антон после первого огневого рубежа имел отставание 31 секунду, а Артем - 38. На стойке украинцы также отстрелялись безупречно. Дудченко и Прима на последний круг отправлялись в топ-10.

На заключительных километрах опытный Прима все же смог потерпеть, а вот Дудченко проиграл немало. К сожалению, проигрыш на дистанции не позволил лидерам сборной Украины финишировать в топ-15, но эту гонку хотя бы Артем может занести себе в актив.

Богдан Цымбал на первой стрельбе на закрыл последнюю мишень. Учитывая скорость на дистанции, этот промах дорого обошелся Богдану. На стойке Цымбал отстрелялся без промахов, но его физические кондиции не позволяют бороться хотя бы за топ-30.

Для молодого Виталия Мандзина старт гонки оказался очень сложным. Уже на первом круге Виталий проиграл почти минуту, но вместе с тем отстрелялся чисто. На стойке 19-летний украинец допустил два промаха, поэтому надеяться на участие в гонке преследования не стоило.

В который раз всех деклассировал Йоханнес Бьо. Если у норвежца идет стрельба, то с ним боротся невозможно. Вторым финишировал еще один представитель Норвегии Стурла Лагрейд, а третьим завершил гонку немец Бенедикт Доль.

Кубок мира. Анси

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Бьо (0+0)

2. Стурла Лагрейд (0+0)

3. Бенедикт Доль (0+0) +38.8

4. Мартин Понсилуома (1+0) +52.1

5. Тимофей Лапшын (0+0) +59.9

6. Михал Крчмарж (0+0) +1.00.2

...

18. Артем Прима (0+0)+1.35.4

28. Антон Дудченко (0+0) +1.49.6

44. Богдан Цымбал (1+0) + 2.31.7

78. Виталий Мандзин (0+2) +3.26.2