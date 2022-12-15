Артем Прима: На дистанции собой недоволен

Биатлонист сборной Украины Артем Прима прокомментировал свой результат в спринте на третьем этапе Кубка мира во французском Анси (18 место).

- Артем, хорошо работали на трассе, нули на стрельбе, а как Вы сами оцениваете сегодняшнюю гонку в своем исполнении?

– Я настраивался на эту гонку. Но я настраивал себя и на спринт в Хохфильцене, где было 4 промаха. Сегодня же такое же было настроение, концентрировалось перед стартом. На стрельбе лежа нормально отработал, зато на стойке каждый выстрел выцеливал, чтобы наверняка попасть, поэтому немного дольше стрелял. А вот на дистанции собой недоволен, было что-то тяжеловато. Не знаю, почему, может, такой день был, а завтра будет лучше, не было сегодня такой легкости, чтобы подержаться, например, за лидерами.

– Это было связано с Вашим самочувствием, может ли какая-то другая причина, скажем, лыжи не так хорошо сработали?

– Лыжи нормально работали. Трасса была не очень хорошая, где вода, где каша снежная, а потом дождь пошел. А накануне гонки мы общались с ребятами из сервиса и дождь не собирался вроде бы, поэтому мы выбрали другие лыжи. То есть относительно лыж не могу роптать, а вот своей формой сегодня не очень доволен.

– Погода сегодня не очень хорошая и зимняя. Повлияла ли она на результаты спортсменов из разных групп?

– Да трудно сказать. В принципе каша уже была и на пристрелке, но на трассе сервис вроде бы пытался что-то сделать, чтобы улучшить ее состояние. Однако на улице тепло, потому это организаторам не очень удавалось.