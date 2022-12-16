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Лучший результат сезона для Билосюк, сенсационная победа Магнуссон

Биатлон
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Джима впервые вышла на старт после Олимпиады

Лучший результат сезона для Билосюк, сенсационная победа Магнуссон

Фото: ФБУ

UA-Футбол
Новина українською

Во французском Анси-Ле-Гран-Борнане женской спринтерской гонкой продолжился третий этап Кубка мира по биатлону. Украину в этой дисциплине представляли: Елена Билосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Анна Кривонос. Юлия два прошлых этапа пропускала из-за положительного теста на коронавирус.

Опытная Билосюк сегодня отстрелялась без промахов, но на дистанции много проигрывала. Несмотря на все, Елена эту гонку может занести себе в актив, ведь она впервые в сезоне финишировала в зачетной зоне.

Неожиданно, но на трассе Анастасия Меркушина уступала даже Елене Билосюк, которая была не быстрой. Однако, Настя отстрелялась точно и быстро. К сожалению, даже такая работа на огневом рубеже не позволила украинской биатлонистке финишировать в топ-40.

Не стоило ожидать феерических результатов от Юлии Джимы, которая почти год не стартовавала на международных стартах. Юлия допустила три ошибки на стрельбе, а на трассе проигрывала с каждым километром. С такими результатами не стоило рассчитывать на топ-60.

Идеально стреляла Дарья Блашко, но у нее проблемы идентичны – медленный ход на дистанции. Даже с безупречной стрельбой Дарья пока не может рассчитывать на очки.

Анна Кривонос также не порадовала украинских болельщиков быстрыми секундами. К тому же, у Анны был один промах на стойке. В гонку преследования она не попала.

Сенсационную победу одержала Анна Магнуссон, которой удалось совместить чистую стрельбу и хорошую скорость. Второй финишировала еще одна шведка Линн Перссон, а третье место заняла немка Дениз Херманн-Вик.

Кубок мира. Анси

Спринт. Женщины

1. Анна Магнуссон (0+0)

2. Линн Перссон (0+1) +12.8

3. Дениз Херманн-Вик (1+0) +15.2

4. Софи Шово (0+0) +19.9

5. Мари Эдер (0+1)+21.3

6. Лиза Витоцци (0+0) +31.8

...

29. Елена Билосюк (0+0) +1.10.1

54. Дарья Блашко (0+0) +1.56.4

57. Анастасия Меркушина (0+0) +2.01.9

73. Анна Кривонос (0+1) +2.52.5

74. Юлия Джима (1+2) +2.55.2

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В статье: Анастасия Меркушина Юлия Джима Анна Кривонос Дарья Блашко
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