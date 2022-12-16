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Кубок мира. Прима, Дудченко и Цымбал выступят в гонке преследования в Анси
Сборная Украины назвала состав
Завтра, 17 декабря, во французском Анси-Ле-Гран-Борнане в третий соревновательный день третьего этапа Кубка мира по биатлону пройдут гонки преследования у женщин и мужчин. Сборная Украины определилась с составом на этот этап.
Анси. Кубок мира
Преследование. Мужчины (13:10)
18. Артем Прима +1:35
28. Антон Дудченко +1:50
44. Богдан Цымбал +2:32
Преследование. Женщины(15:15)
29. Елена Белосюк +1:10
54. Дарья Блашко +1:56
57. Анастасия Меркушина +2:02
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Источник:biathlon.com.ua
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