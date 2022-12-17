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Артем Прима: На каждую гонку наша команда выходит в боевом духе

Биатлон
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По результатам и не скажешь

Артем Прима: На каждую гонку наша команда выходит в боевом духе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Биатлонист сборной Украины Артем Прима рассказал о своем настроении перед стартом гонки преследования на третьем этапе Кубка мира 2022/2023 в Анси. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"На каждую гонку наша команда выходит в боевом духе и стараемся отдавать все, чтобы показать лучшие результаты. Это биатлон, и за это его все любят.

Буду настраиваться и постараюсь хорошо пробежать, чтобы дальше были очки и шансы на следующую гонку. А там будет видно, как сложится погода" – сказал он.

Напомним, что мужская гонка преследования стартует сегодня, 17 декабря. Начало – в 13:10 по Киеву.

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В статье: Артем Прима
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