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Меркушина: У меня такое впечатление, что я как рыба воздух хватаю, и мне его не хватает

Биатлон
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К сожалению, но состояние такое

Меркушина: У меня такое впечатление, что я как рыба воздух хватаю, и мне его не хватает

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала готовность после перенесенной болезни COVID-19. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Наибольшее влияние COVID-19 проявляется в дыхании, потому что легкие не могут раскрыться на полный объем, или это эффект на гемоглобин, не дающий кислород в ноги.

Когда бегу, у меня такое впечатление, что я, как рыба, хватаю воздух, и мне его не хватает. За неимением кислорода в мышцах, в крови, физически ничего не можешь сделать.

Конечно, четкие данные предоставить не могу, поскольку мы за границей, и никто специализированных тестов не проводил. Поэтому выводы можно делать только из собственных ощущений. Мне, кажется, дало сильно на легкие" – сказала она.

Напомним, что ранее Артем Прима рассказал о своем состоянии.

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В статье: Анастасия Меркушина
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