Меркушина: У меня такое впечатление, что я как рыба воздух хватаю, и мне его не хватает

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала готовность после перенесенной болезни COVID-19. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:

"Наибольшее влияние COVID-19 проявляется в дыхании, потому что легкие не могут раскрыться на полный объем, или это эффект на гемоглобин, не дающий кислород в ноги.

Когда бегу, у меня такое впечатление, что я, как рыба, хватаю воздух, и мне его не хватает. За неимением кислорода в мышцах, в крови, физически ничего не можешь сделать.

Конечно, четкие данные предоставить не могу, поскольку мы за границей, и никто специализированных тестов не проводил. Поэтому выводы можно делать только из собственных ощущений. Мне, кажется, дало сильно на легкие" – сказала она.