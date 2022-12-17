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Меркушина: У меня такое впечатление, что я как рыба воздух хватаю, и мне его не хватает
К сожалению, но состояние такое
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала готовность после перенесенной болезни COVID-19. Ее слова цитирует Суспільне Спорт:
"Наибольшее влияние COVID-19 проявляется в дыхании, потому что легкие не могут раскрыться на полный объем, или это эффект на гемоглобин, не дающий кислород в ноги.
Когда бегу, у меня такое впечатление, что я, как рыба, хватаю воздух, и мне его не хватает. За неимением кислорода в мышцах, в крови, физически ничего не можешь сделать.
Конечно, четкие данные предоставить не могу, поскольку мы за границей, и никто специализированных тестов не проводил. Поэтому выводы можно делать только из собственных ощущений. Мне, кажется, дало сильно на легкие" – сказала она.
Напомним, что ранее Артем Прима
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