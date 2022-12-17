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Анси 2022/2023. Прима – в ТОП 10 гонки преследования, Лагрейд берет золото
Результаты мужского персьюта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 17 декабря, во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира 2022/2023 состоялась мужская гонка преследования.
Победу в забеге на 12,5 км одержал норвежец Стурла Лагрейд, серебро у его партнера по команде Ветле Шостад-Кристиансена, а ТОП-3 замкнул лидер Общего зачета Йоханнес Бё.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших спортсменов стал Артем Прима, который с одним промахом и неплохой скоростью на дистанции в итоге финишировал 10-м.
Анси. Кубок мира 2022/2023
Гонка преследования
Мужчины
1. Стурла Лагрейд (0+1+0+0)
2. Ветле Шостад-Кристиансен (0+0+0+2) (+24,6)
3. Йохенес Бе (1+0+0+1) (+35,8)
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10. Артем Прима (0+0+0+1) (+1.21,2)
31. Антон Дудченко (1+1+1+2) (+3.22,3)
35. Богдан Цымбал (0+0+0+1) (+3.52,5)
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