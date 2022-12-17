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Кубок мира по биатлону. Одна украинка попала в топ-40 гонки
Лучший результат – у шведки Эльвиры Эберг
Фото - НОК
Завершилась вторая гонка третьего этапа Кубка мира по биатлону, которая проходила во французском Анси. От сборной Украины в гонке приняли участие три спортсменки: Анастасия Меркушина, Дарья Блашко и Елена Билосюк.
Ранее, в мужской гонке в Анси, место в топ-10 соревнования занял украинец Артем Прима. В женском же заезде первое место заняла шведка Эльвира Эберг с результатом 29:42.4. Среди украинок лучшей была Анастасия Меркушина – она стала 35-й.
Кубок мира по биатлону 2022/23
1. Эльвира Эберг (Швеция) 29:42.4
2. Лиза Витоцци (Италия)
3. Жулья Симон (Франция)
4. Ингрид Тандреволл (Норвегия)
5. Доротея Вирер (Италия)
35. Анастасия Меркушина (Украина)
48. Дарья Блашко (Украина)
55. Елена Билосюк (Украина)
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