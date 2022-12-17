Кубок мира по биатлону. Одна украинка попала в топ-40 гонки

Завершилась вторая гонка третьего этапа Кубка мира по биатлону, которая проходила во французском Анси. От сборной Украины в гонке приняли участие три спортсменки: Анастасия Меркушина, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

Ранее, в мужской гонке в Анси, место в топ-10 соревнования занял украинец Артем Прима. В женском же заезде первое место заняла шведка Эльвира Эберг с результатом 29:42.4. Среди украинок лучшей была Анастасия Меркушина – она стала 35-й.

Кубок мира по биатлону 2022/23

1. Эльвира Эберг (Швеция) 29:42.4

2. Лиза Витоцци (Италия)

3. Жулья Симон (Франция)

4. Ингрид Тандреволл (Норвегия)

5. Доротея Вирер (Италия)

35. Анастасия Меркушина (Украина)

48. Дарья Блашко (Украина)

55. Елена Билосюк (Украина)