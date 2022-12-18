Анси 2022/2023. Прима – единственный среди украинцев, кто побежит гонку с массовым стартом

Украинский биатлонист Артем Прима после удачного выступления в гонке преследования квалифицировался в гонку с массовым стартом.

Наш спортсмен не входит в ТОП-25 лучших в сезоне, но вошел в ТОП-5 лучших по набранным очкам на этапе.

Мужской масс старт начнется в 13:10 по киевскому времени.

Что касается женщин, то украинского представительства в гонке не будет. Наши девушки проваливают старт сезона. Забег начнется в 15.15 .

Обе гонки болельщики смогут посмотреть на сайте Суспільне-Спорт.