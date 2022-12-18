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Стурла Лагрейд: Моя мечта наконец-то сбылась, я смог победить
Великолепная получилась гонка
Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд прокомментировал
"Вторые места были моим проклятием. Я не жалею, серебро – это тоже хорошо. А сегодня моя мечта наконец-то сбылась – я смог победить. На подходе к последнему огневому я видел, что Ветле дважды промазал, так что имел шанс.
Я понимал, что после чистой стрельбы уйду со стадиона лидером, поэтому не удержался и эмоционально отреагировал на удачную работу на рубеже.
Большинство биатлонной жизни на трассе мы проводим преимущественно в одиночестве, поэтому выступать здесь, в Анси, с таким большим количеством преданных болельщиков очень эмоционально. На тренировках невозможно получить такой заряд энергии, как здесь от публики. Надеюсь, мы еще увидим столь активных зрителей на будущих этапах Кубка мира" – сказал он.
Напомним, что Артём Прима
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