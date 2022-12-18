Тренер женской сборной: Практически все будут бежать на Чемпионате Украины

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко рассказал, что намерен отправить почти всю команду на отечественный чемпионат, который пройдет с 22 по 26 декабря. Его слова цитирует Суспільне:

"Сейчас мы едем на чемпионат Украины, побегаем некоторые гонки. Посмотрю состояние команды.

Мы будем практически все соревноваться. Посмотрю всех спортсменок, а потом определимся с составом на этап Кубок мира" – сказал он.