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Тренер женской сборной: Практически все будут бежать на Чемпионате Украины
Пока это наш уровень
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Кравченко рассказал, что намерен отправить почти всю команду на отечественный чемпионат, который пройдет с 22 по 26 декабря. Его слова цитирует Суспільне:
"Сейчас мы едем на чемпионат Украины, побегаем некоторые гонки. Посмотрю состояние команды.
Мы будем практически все соревноваться. Посмотрю всех спортсменок, а потом определимся с составом на этап Кубок мира" – сказал он.
Напомним, ранее Лагрейд
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