Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дарья Блашко: Наконец-то была первая гонка, когда я чувствовала себя лучше
На третьем этапе
Фото: ФБУ
Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала
– Вы сегодня были лучшей среди украинок по скорости и, к сожалению, подвела стрельба, которая обычно является Вашим козырем. В чем дело?
– Да, сегодня наконец-то была первая гонка, когда я чувствовала себя лучше, и удавалось работать на подъемах.
И все же это еще очень далеко от того, чего жду. Относительно стрельбы, конечно, хотела хорошо отстреляться, но не удавалось.
Я на последнем рубеже уже выцеливала, хотела не промахнуться, но не удалось, а четыре промаха, это очень много для такой гонки.
Так жаль, особенно после спринта, где я довольно быстро и точно отстрелялась. Не могу сказать, в чем дело, но, на мой взгляд, недостаточно концентрации, именно с этим связаны промахи.
– До четвертого этапа достаточно большой перерыв, как планируете провести это время?
– Сейчас еду на чемпионат Украины в Сянки. А потом у меня только один путь сейчас – на Поклюку – сказала Дарья.
Напомним, что Артём Прима
Популярное сейчас
- Фьюри-старший об Усике: Никто не знает его в Америке, никто не знает его нигде
- Амфетамин, пленные, беременность и пенальти. О самом скандальном матче между Аргентиной и Францией
- Аргентина – Франция. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Прима в топ-20 спринтерской гонки в Анси, победил снова Йоханнес
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Ришарлисон набил большое тату с лицом Неймара. Форвард ПСЖ заплатил партнеру 30 тысяч евро, чтобы тот убрал тату