Дарья Блашко: Наконец-то была первая гонка, когда я чувствовала себя лучше

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала результат гонки преследования на третьем этапе Кубка мира 2022/2023 во французском Анси. Ее слова цитирует Суспільне:

– Вы сегодня были лучшей среди украинок по скорости и, к сожалению, подвела стрельба, которая обычно является Вашим козырем. В чем дело?

– Да, сегодня наконец-то была первая гонка, когда я чувствовала себя лучше, и удавалось работать на подъемах.

И все же это еще очень далеко от того, чего жду. Относительно стрельбы, конечно, хотела хорошо отстреляться, но не удавалось.

Я на последнем рубеже уже выцеливала, хотела не промахнуться, но не удалось, а четыре промаха, это очень много для такой гонки.

Так жаль, особенно после спринта, где я довольно быстро и точно отстрелялась. Не могу сказать, в чем дело, но, на мой взгляд, недостаточно концентрации, именно с этим связаны промахи.

– До четвертого этапа достаточно большой перерыв, как планируете провести это время?

– Сейчас еду на чемпионат Украины в Сянки. А потом у меня только один путь сейчас – на Поклюку – сказала Дарья.