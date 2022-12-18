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Антон Дудченко: Пожелаю себе научиться комбинировать хороший ход и ноль на рубеже. Фото
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фото - biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Антон Дудченко подвел итоги первых трех этапов Кубка мира 2022/2023. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
"1/3 сезона завершилась. Не все так, как хотелось, есть над чем работать.
Пожелаю себе научиться комбинировать хороший ход и 0 на рубеже.
До встречи на следующей гонке" – написал он.
Напомним, что Артём Прима
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