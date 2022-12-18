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Антон Дудченко: Пожелаю себе научиться комбинировать хороший ход и ноль на рубеже. Фото

Биатлон
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Антон Дудченко: Пожелаю себе научиться комбинировать хороший ход и ноль на рубеже. Фото

фото - biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Антон Дудченко подвел итоги первых трех этапов Кубка мира 2022/2023. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"1/3 сезона завершилась. Не все так, как хотелось, есть над чем работать.

Пожелаю себе научиться комбинировать хороший ход и 0 на рубеже.

До встречи на следующей гонке" – написал он.

Напомним, что Артём Прима представит Украину в гонке с массовым стартом.

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В статье: Антон Дудченко
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