Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто представит Украину в рождественской гонке
Событие состоится в конце декабря
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Организаторы объявили об изменениях в составе сборной Украины на традиционную "Рождественскую гонку" по биатлону.
Украину будут представлять Антон Дудченко и Юлия Джима. Дудченко среди участников заменил Дмитрия Пидручного, который из-за травмы
Напомним, что "Рождественская гонка" должна состояться 28 декабря на стадионе "Фелтинс Арена" в Гельзенкирхене. "Рождественская гонка" состоит из двух дисциплин: масс-старта и гонки преследования. В прошлом году Подручный и Джима завершили массовый старт вторыми, а пасьют – восьмыми.
Популярное сейчас
- Стало известно, как Костышин выехал из Украины для перехода в клуб из США
- Журналист: В Шахтере недовольны игрой одного из легионеров
- Белый дом сделал заявление по Беларуси на фоне визита Путина в Минск
- Прима предпоследний в масс-старте, в топ-6 пять норвежцев
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО