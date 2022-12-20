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Стало известно, кто представит Украину в рождественской гонке

Биатлон
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Событие состоится в конце декабря

Стало известно, кто представит Украину в рождественской гонке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Организаторы объявили об изменениях в составе сборной Украины на традиционную "Рождественскую гонку" по биатлону.

Украину будут представлять Антон Дудченко и Юлия Джима. Дудченко среди участников заменил Дмитрия Пидручного, который из-за травмы выбыл на неопределенный срок.

Напомним, что "Рождественская гонка" должна состояться 28 декабря на стадионе "Фелтинс Арена" в Гельзенкирхене. "Рождественская гонка" состоит из двух дисциплин: масс-старта и гонки преследования. В прошлом году Подручный и Джима завершили массовый старт вторыми, а пасьют – восьмыми.

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В статье: Юлия Джима Антон Дудченко Рождественская гонка
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