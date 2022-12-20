Стало известно, кто представит Украину в рождественской гонке

Организаторы объявили об изменениях в составе сборной Украины на традиционную "Рождественскую гонку" по биатлону.

Украину будут представлять Антон Дудченко и Юлия Джима. Дудченко среди участников заменил Дмитрия Пидручного, который из-за травмы выбыл на неопределенный срок .

Напомним, что "Рождественская гонка" должна состояться 28 декабря на стадионе "Фелтинс Арена" в Гельзенкирхене. "Рождественская гонка" состоит из двух дисциплин: масс-старта и гонки преследования. В прошлом году Подручный и Джима завершили массовый старт вторыми, а пасьют – восьмыми.