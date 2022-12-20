  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Стало известно, кто заменит Пидручного в Рождественской гонке
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кто заменит Пидручного в Рождественской гонке

Биатлон
(1 голосов)

Верим в победу Украины

Стало известно, кто заменит Пидручного в Рождественской гонке

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Назван состав сборной Украины на "Рождественскую гонку". В нашей команде произошли некоторые изменения.

Дмитрия Пидручного, который пропустит соревнования из-за травмы, заменит Антон Дудченко, пишет официальный сайт соревнований. Также всоставе сборной Украины выступит и Юлия Джима.

Джима будет в третий раз соревноваться на Biathlon World Team Challenge.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Пидручный Юлия Джима Антон Дудченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде