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Стало известно, кто заменит Пидручного в Рождественской гонке
Верим в победу Украины
фото - biathlon.com.ua
Назван состав сборной Украины на "Рождественскую гонку". В нашей команде произошли некоторые изменения.
Дмитрия Пидручного, который пропустит соревнования из-за травмы, заменит Антон Дудченко, пишет официальный сайт соревнований. Также всоставе сборной Украины выступит и Юлия Джима.
Джима будет в третий раз соревноваться на Biathlon World Team Challenge.
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