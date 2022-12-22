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Антон Дудченко: Мое желание поскорее отстреляться и идти на трассу мне мешало
Украинец прокомментировал победу
фото - biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал победу в спринте на чемпионате Украины.
"Мое желание поскорее отстреляться и идти на трассу мне мешало.
Стимул выступать на чемпионате Украины? Это всегда интересно посоревноваться со своими спортсменами. Чем больше будет участвовать биатлонистов из основной команды – тем выше уровень и будет интереснее для болельщиков, спортсменов. Более объективно можно будет смотреть на результаты", – сказал Дудченко.
О "Рождественской гонке" в Гельзенкирхене
"Рождественская гонка? Это очень интересный опыт будет, я впервые буду в ней соревноваться. У меня большое желание в ней выступить. Это шоугонка, неофициальный старт, но для опыта, возможно, чтобы разрядить психологическую нагрузку, получить удовольствие от процесса и самой гонки - надеюсь , это будет достаточно интересно", – сказал Дудченко.
Напомним, что Богдан Цымбал стал вторым, а Артем Тищенко – третим.
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