Антон Дудченко: Мое желание поскорее отстреляться и идти на трассу мне мешало

Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал победу в спринте на чемпионате Украины.

"Мое желание поскорее отстреляться и идти на трассу мне мешало.

Стимул выступать на чемпионате Украины? Это всегда интересно посоревноваться со своими спортсменами. Чем больше будет участвовать биатлонистов из основной команды – тем выше уровень и будет интереснее для болельщиков, спортсменов. Более объективно можно будет смотреть на результаты", – сказал Дудченко.

О "Рождественской гонке" в Гельзенкирхене

"Рождественская гонка? Это очень интересный опыт будет, я впервые буду в ней соревноваться. У меня большое желание в ней выступить. Это шоугонка, неофициальный старт, но для опыта, возможно, чтобы разрядить психологическую нагрузку, получить удовольствие от процесса и самой гонки - надеюсь , это будет достаточно интересно", – сказал Дудченко.

Напомним, что Богдан Цымбал стал вторым, а Артем Тищенко – третим.