Меркушина: В первую очередь ставила задачу отработать на максимум

22 декабря состоялась женская спринтерская гонка. Победительницей первой гонки чемпионата Украины по биатлону среди женщин стала Анастасия Меркушина.

Украинка прокомментировали старт чемпионата Украины по биатлону в комментарии для Суспильне Спорт.

"В первую очередь ставила задачу отработать на максимум. И ходом, и технически, потому что трасса богата разными поворотами, переходами. Я всегда говорю, что лучшая тренировка - это соревнование. Конечно, условия на рубеже были очень тяжелые, поэтому работать на хорошую стрельбу и ходьбу сегодня было не просто важно, но еще и интересно".

"Скажу провокативно. На чемпионате Украины можно "выиграть". Чемпионат Украины - это классно, потому что здесь все свои. Семья собралась. Это эмоционально борьба более близка между своими. Нет такого психологического напряжения - победить какую-нибудь другую команду. Даже если ты проигрываешь, ты более спокойно к этому относишься, потому что находишься в кругу друзей. Делаешь выводы и идешь дальше. То есть нет психологической травмы после проигрыша. А выиграть такой биатлонный праздник - это классно. Чемпионат страны - это эмоционально, это приятно, престижно", - сказала Меркушина.