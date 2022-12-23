Травма Энтони Дэвиса может подтолкнуть Лейкерс совершить обмен игрока

Руководитель одного из клубов НБА считает, что травма форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвиса может помочь "озёрникам" совершить обмен до дедлайна.

"Один из руководителей сказал, что при правильном ведении переговоров травма Дэвиса может помочь "Лейкерс" совершить обмен. Команда искала рычаги влияния на переговорах с лета этого года, и многие в лиге считают её "отчаянно нуждающейся" в какой-либо сделке.

Этот факт в совокупности с ранним временем начала переговоров слишком завысил цену. Руководитель считает, что травма Дэвиса любой степени тяжести даст "Лейкерс" рычаги влияния, которых у них не было до этого", — написал журналист Дэн Войк в своей статье для Los Angeles Times.