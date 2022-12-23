  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Травма Энтони Дэвиса может подтолкнуть Лейкерс совершить обмен игрока
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Травма Энтони Дэвиса может подтолкнуть Лейкерс совершить обмен игрока

Биатлон
(1 голосов)

Посмотрим на развитие событий

Травма Энтони Дэвиса может подтолкнуть Лейкерс совершить обмен игрока

Фото: Los Angeles Times

Новина українською

Руководитель одного из клубов НБА считает, что травма форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвиса может помочь "озёрникам" совершить обмен до дедлайна.

"Один из руководителей сказал, что при правильном ведении переговоров травма Дэвиса может помочь "Лейкерс" совершить обмен. Команда искала рычаги влияния на переговорах с лета этого года, и многие в лиге считают её "отчаянно нуждающейся" в какой-либо сделке.

Этот факт в совокупности с ранним временем начала переговоров слишком завысил цену. Руководитель считает, что травма Дэвиса любой степени тяжести даст "Лейкерс" рычаги влияния, которых у них не было до этого", — написал журналист Дэн Войк в своей статье для Los Angeles Times.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Дэвис Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде