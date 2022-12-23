Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Травма Энтони Дэвиса может подтолкнуть Лейкерс совершить обмен игрока
Посмотрим на развитие событий
Фото: Los Angeles Times
Руководитель одного из клубов НБА считает, что травма форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвиса может помочь "озёрникам" совершить обмен до дедлайна.
"Один из руководителей сказал, что при правильном ведении переговоров травма Дэвиса может помочь "Лейкерс" совершить обмен. Команда искала рычаги влияния на переговорах с лета этого года, и многие в лиге считают её "отчаянно нуждающейся" в какой-либо сделке.
Этот факт в совокупности с ранним временем начала переговоров слишком завысил цену. Руководитель считает, что травма Дэвиса любой степени тяжести даст "Лейкерс" рычаги влияния, которых у них не было до этого", — написал журналист Дэн Войк в своей статье для Los Angeles Times.
Популярное сейчас
- КЛ. Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2. Прекрасная закуска к возобновлению АПЛ
- Угрожавший Месси Канело: Возможно, тогда кое-что вышло из-под контроля. Все в порядке, я рад, что Аргентина победила
- Reuters: Северная Корея продала оружие ЧВК Вагнер для войны в Украине
- Стало известно, кто представит Украину в рождественской гонке
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
Новости по теме
- 21:39 Весь спорт Энтони Дэвис пропустит месяц. Центровой Лейкерс выбыл с травмой ноги
- 09:27 Весь спорт НБА. Дабл-дабл Адетокунбо помог Милуоки обыграть Голден Стэйт, Лейкерс в овертайме уступили Бостону
- 09:37 Весь спорт НБА. Юта Джаз обыграла Голден Стэйт, Лейкерс без Леброна и Дэвиса уступили Торонто