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Билосюк: Мы готовимся к следующим стартам
Украинка подвела итоги
фото - biathlon.com.ua
Украинская биатлонистка Елена Билосюк рассказала о Кубке мира и подготовке к следующим стартам.
"Как я готовилась, так я и бегу зимой. Чуда не бывает, по крайней мере, в моем возрасте. Когда гораздо позже начинаешь подготовку и она далеко не так, как должна быть, то бороться с лидерами очень тяжело.
Мы готовимся к следующим стартам. Зима длинная. Если не сейчас, то возможно через месяц. Мы стараемся улучшить результаты и понимаем всю серьезность ситуации: квоты, очки и насколько это сложно.
Выходя на гонку, я выкладываюсь на максимум. По крайней мере, на тех гонках, которые приносят очки команде. Личные даже не стартуешь, чтобы сберечь силы на те гонки, где я нужна команде. Но все равно этого мало, все равно результат далеко не тот, который нам необходим".
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