Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ткаленко выиграл гонку преследования на чемпионат Украины по биатлону
Также в топ-3 попали Насыко и Мандзын
Руслан Ткаленко стал победителем гонки преследования на чемпионате Украины по биатлону, который проходит в селе Яворов Львовской области.
Руслан показал время 31 минуту 31,7 секунды и допустил 3 промаха на огневых рубежах.
Второе место занял Денис Насыко, третье - Виталий Мандзын.
Преследование. Мужчины
- Руслан Ткаленко (0+1+0+2) 31:31,7
- Денис Насыко (1+0+2+1) +46,1
- Виталий Мандзын (2+1+2+2) +1:06,5
- Дмитрий Грущак (1+0+0+3) +1:16,2
- Сергей Телень (0+1+4+1) +1:32,0
- Тарас Лесюк (1+1+3+3) +1:59,5
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Цыганков и Динамо не договорились о продлении контракта
- Уже определился. Источник назвал имена помощников Ротаня в Александрии
- Клуб Первой лиги покинули сразу шесть игроков
- Стало известно, кто представит Украину в рождественской гонке
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн