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Ткаленко выиграл гонку преследования на чемпионат Украины по биатлону

Биатлон
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Также в топ-3 попали Насыко и Мандзын

Ткаленко выиграл гонку преследования на чемпионат Украины по биатлону

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Руслан Ткаленко стал победителем гонки преследования на чемпионате Украины по биатлону, который проходит в селе Яворов Львовской области.

Руслан показал время 31 минуту 31,7 секунды и допустил 3 промаха на огневых рубежах.

Второе место занял Денис Насыко, третье - Виталий Мандзын.

Преследование. Мужчины

  1. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) 31:31,7
  2. Денис Насыко (1+0+2+1) +46,1
  3. Виталий Мандзын (2+1+2+2) +1:06,5
  4. Дмитрий Грущак (1+0+0+3) +1:16,2
  5. Сергей Телень (0+1+4+1) +1:32,0
  6. Тарас Лесюк (1+1+3+3) +1:59,5
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В статье: Руслан Ткаленко
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