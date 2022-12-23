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Анна Кривонос - чемпионка гонки преследования чемпионата Украины
Неожиданно
Фото: biathlon.com.ua
23 декабря прошла гонка преследования чемпионата Украины. Елена Билосюк не воспользовалась стартовым преимуществом, поэтому в итоге заняла второе место.
Победу одержала Анна Кривонос, которая, имея четыре промаха, стала самой меткой в гонке.
За бронзу шла борьба и Александра Меркушина смогла взять верх над Ириной Петренко.
Завтра на чемпионате день отдыха, а в воскресенье спортсмены проведут смешанную эстафету.
Преследование. Женщины
1. Анна Кривонос (1+0+1+2) 31:10,4
2. Елена Белосюк(2+0+3+2) +1:16,8
3. Александра Меркушина (3+1+1+0) +1:24,0
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