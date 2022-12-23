Анна Кривонос - чемпионка гонки преследования чемпионата Украины

23 декабря прошла гонка преследования чемпионата Украины. Елена Билосюк не воспользовалась стартовым преимуществом, поэтому в итоге заняла второе место.

Победу одержала Анна Кривонос, которая, имея четыре промаха, стала самой меткой в гонке.

За бронзу шла борьба и Александра Меркушина смогла взять верх над Ириной Петренко.

Завтра на чемпионате день отдыха, а в воскресенье спортсмены проведут смешанную эстафету.

Преследование. Женщины

1. Анна Кривонос (1+0+1+2) 31:10,4

2. Елена Белосюк(2+0+3+2) +1:16,8

3. Александра Меркушина (3+1+1+0) +1:24,0