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Елена Билосюк о спринте ЧУ: Недовольна тем, что не справилась с последним выстрелом
Удачи в следующих гонках
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Елена Билосюк прокомментировала второе место на чемпионате Украины в спринтерской гонке. Ее слова цитирует Суспільне:
"Недовольна тем, что не справилась с последним выстрелом. Уже немного "захлебнулась". Надо было его отложить и затем закрыть.
В общем, бежалось неплохо. Единственное, что трасса "глянцем" и мне после французского льда он в горле стоит. Приходилось адаптироваться, привыкать, как-то дряпаться из того скользкого покрытия" – сказала она.
Напомним, что чемпионкой Украины в спринте стала Анастасия Меркушина, а победительницей гонки преследования Анна Кривонос.
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