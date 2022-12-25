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Елена Билосюк о спринте ЧУ: Недовольна тем, что не справилась с последним выстрелом

Биатлон
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Удачи в следующих гонках

Елена Билосюк о спринте ЧУ: Недовольна тем, что не справилась с последним выстрелом

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Елена Билосюк прокомментировала второе место на чемпионате Украины в спринтерской гонке. Ее слова цитирует Суспільне:

"Недовольна тем, что не справилась с последним выстрелом. Уже немного "захлебнулась". Надо было его отложить и затем закрыть.

В общем, бежалось неплохо. Единственное, что трасса "глянцем" и мне после французского льда он в горле стоит. Приходилось адаптироваться, привыкать, как-то дряпаться из того скользкого покрытия" – сказала она.

Напомним, что чемпионкой Украины в спринте стала Анастасия Меркушина, а победительницей гонки преследования Анна Кривонос.

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