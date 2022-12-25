Дудченко: Впечатления от гонок Кубка мира достаточно положительные

Украинский биатлонист Антон Дудченко поделился своими ощущениями от первых трех этапов Кубка мира сезона 2022/2023. Его слова цитирует Суспільне:

"Впечатления от гонок Кубка мира достаточно положительные. Особенно в гонках преследования.

На спринтах не удалось себя показать. По ощущениям – были и довольно хорошие гонки, и не совсем. Надеюсь, что с нового года будут более стабильные результаты и выше" – сказал он.