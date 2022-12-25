Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дудченко: Впечатления от гонок Кубка мира достаточно положительные
Ну и хорошо
фото - biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Антон Дудченко поделился своими ощущениями от первых трех этапов Кубка мира сезона 2022/2023. Его слова цитирует Суспільне:
"Впечатления от гонок Кубка мира достаточно положительные. Особенно в гонках преследования.
На спринтах не удалось себя показать. По ощущениям – были и довольно хорошие гонки, и не совсем. Надеюсь, что с нового года будут более стабильные результаты и выше" – сказал он.
Напомним, ранее впечатлениями от выступления на чемпионате Украины
Популярное сейчас
- В районе аэропорта российского Курска раздались взрывы
- Рыбалка: У меня было предложение от Малаги. Хачериди сказал мне: “Да, Малага. Мы здесь каждый год в ЛЧ играем”
- Залужный: Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды
- Анна Кривонос - чемпионка гонки преследования чемпионата Украины
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО