  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дудченко: Впечатления от гонок Кубка мира достаточно положительные
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дудченко: Впечатления от гонок Кубка мира достаточно положительные

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Ну и хорошо

Дудченко: Впечатления от гонок Кубка мира достаточно положительные

фото - biathlon.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Антон Дудченко поделился своими ощущениями от первых трех этапов Кубка мира сезона 2022/2023. Его слова цитирует Суспільне:

"Впечатления от гонок Кубка мира достаточно положительные. Особенно в гонках преследования.

На спринтах не удалось себя показать. По ощущениям – были и довольно хорошие гонки, и не совсем. Надеюсь, что с нового года будут более стабильные результаты и выше" – сказал он.

Напомним, ранее впечатлениями от выступления на чемпионате Украины поделилась Елена Билосюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антон Дудченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде