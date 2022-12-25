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Сборная Сумской области выиграла женскую эстафету на Чемпионате Украины-2022

Биатлон
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Поздравляем

Сборная Сумской области выиграла женскую эстафету на Чемпионате Украины-2022

Фото - telegraf.com

UA-Футбол
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Сегодня, 25 декабря, в Яворове (Львовская область) состоялась женская эстафета в рамках чемпионата Украины по биатлону-2022.

Победу в забеге одержала сборная Сумской области в составе Виты Семеренко, Анны Кривонос, Полины Пуцко и Вали Семеренко.

Эстафета, чемпионат Украины-2022

Женщины

1. Сумская обл. – 1.11.15,0

Вита Семеренко

Анна Кривонос

Полина Пуцко

Валентина Семеренко

2. Черниговская обл. (+17,5)

Валерия Дмитренко

Дарья Чалик

Инна Антоненко

Кристина Дмитренко

3. Киев (+3.50,1)

Виктория Хвостенко

Виктория Крипак

Валерия Шейгаса

Лилия Стеблина

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В статье: сборная Украины по биатлону
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