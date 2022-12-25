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Сборная Сумской области выиграла женскую эстафету на Чемпионате Украины-2022
Поздравляем
Фото - telegraf.com
Сегодня, 25 декабря, в Яворове (Львовская область) состоялась женская эстафета в рамках чемпионата Украины по биатлону-2022.
Победу в забеге одержала сборная Сумской области в составе Виты Семеренко, Анны Кривонос, Полины Пуцко и Вали Семеренко.
Эстафета, чемпионат Украины-2022
Женщины
1. Сумская обл. – 1.11.15,0
Вита Семеренко
Анна Кривонос
Полина Пуцко
Валентина Семеренко
2. Черниговская обл. (+17,5)
Валерия Дмитренко
Дарья Чалик
Инна Антоненко
Кристина Дмитренко
3. Киев (+3.50,1)
Виктория Хвостенко
Виктория Крипак
Валерия Шейгаса
Лилия Стеблина
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