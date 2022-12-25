Кубок мира по биатлону. Оглашены составы сборных Украины на четвертый этап

Были оглашены составы мужской и женской сборных Украины по биатлону, которые выступят на четвертом этапе Кубка мира. Соревнование пройдет в словенском городе Поклюц.

В составе женской сборной в сравнении с предыдущим этапом изменений нет. К мужской же присоединился Руслан Ткаленко. Биатлонист понадобился из-за травмы Артема Примы.

Состав мужской сборной Украины по биатлону:

Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Виталий Мандзин

Состав женской сборной Украины по биатлону:

Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анна Кривонос