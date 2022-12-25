Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок мира по биатлону. Оглашены составы сборных Украины на четвертый этап
К мужской команде присоединился Руслан Ткаленко
Фото - НОК
Были оглашены составы мужской и женской сборных Украины по биатлону, которые выступят на четвертом этапе Кубка мира. Соревнование пройдет в словенском городе Поклюц.
В составе женской сборной в сравнении с предыдущим этапом изменений нет. К мужской же присоединился Руслан Ткаленко. Биатлонист понадобился из-за травмы Артема Примы.
Состав мужской сборной Украины по биатлону:
Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Виталий Мандзин
Состав женской сборной Украины по биатлону:
Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анна Кривонос
Популярное сейчас
- Бавария окончательно определилась с заменой Ноеру
- В районе аэропорта российского Курска раздались взрывы
- Возвращение АПЛ: шансы Арсенала на титул, дилемма Мудрика, риски Ливерпуля и Челси
- Артем Прима жестко отреагировал на обстрел россиянами Херсона. Фото
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО