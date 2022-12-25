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Кубок мира по биатлону. Оглашены составы сборных Украины на четвертый этап

Биатлон
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К мужской команде присоединился Руслан Ткаленко

Кубок мира по биатлону. Оглашены составы сборных Украины на четвертый этап

Фото - НОК

UA-Футбол
Новина українською

Были оглашены составы мужской и женской сборных Украины по биатлону, которые выступят на четвертом этапе Кубка мира. Соревнование пройдет в словенском городе Поклюц.

В составе женской сборной в сравнении с предыдущим этапом изменений нет. К мужской же присоединился Руслан Ткаленко. Биатлонист понадобился из-за травмы Артема Примы.

Состав мужской сборной Украины по биатлону:

Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Виталий Мандзин

Состав женской сборной Украины по биатлону:

Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анна Кривонос

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В статье: сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону
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