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Названы участники Рождественской гонки
Украину представит Джима и Дудченко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
28 декабря 2022 года на стадионе "Шальке" на Veltins-Arena состоится "Рождественская гонка". Определились уже десять смешанных команд, которые примут участие в соревновании.
Полный состав участниц и участников шоу-гонки:
Юлия Джима и Антон Дудченко
Жюлья Симон и Фабьен Клод
Лена Хекки Гросс и Йоша Буркгальтер
Маркета Давидова и Михаил Крчмарж
Дениз Херрманн-Вик и Бенедикт Долль
Ванесса Фогт и Филипп Наврат
Мари Эдер и Тереро Сеппяля
Лиза-Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер
Доротея Вирьера и Томмазо Джакомель
Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Ветле-Сьястад Кристиансен
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