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Названы участники Рождественской гонки

Биатлон
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Украину представит Джима и Дудченко

Названы участники Рождественской гонки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

28 декабря 2022 года на стадионе "Шальке" на Veltins-Arena состоится "Рождественская гонка". Определились уже десять смешанных команд, которые примут участие в соревновании.

Полный состав участниц и участников шоу-гонки:

Юлия Джима и Антон Дудченко

Жюлья Симон и Фабьен Клод

Лена Хекки Гросс и Йоша Буркгальтер

Маркета Давидова и Михаил Крчмарж

Дениз Херрманн-Вик и Бенедикт Долль

Ванесса Фогт и Филипп Наврат

Мари Эдер и Тереро Сеппяля

Лиза-Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер

Доротея Вирьера и Томмазо Джакомель

Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Ветле-Сьястад Кристиансен

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Источник:
biathlon.com.ua

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